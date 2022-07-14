Украина работает над эвакуацией около 600 мирных жителей из Святогорской Лавры в Донецкой области

14 июля, 23:14
Последтсвия обстрела Святогорской Лавры (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Последтсвия обстрела Святогорской Лавры (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской Лавры в Донецкой области. Там находятся до 600 гражданских.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Там отметили, что работают над установкой режима прекращением огня. Святогорская Лавра расположена на берегу реки Северский Донец и сегодня подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

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На территории Лавры до сих пор находятся около 600 мирных жителей. Примерно 70% из них — паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла еще до начала активных боевых действий. А из-за войны люди не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

Также разведчики говорят, что в настоящее время около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них — из-за ранений, возраста и болезней. Для них организуется доставка гуманитарных грузов, оказывается медицинская помощь.

В ГУР МО говорят, что для предотвращения возможных провокаций и сохранения человеческих жизней Украина готова привлечь международных посредников к содействию в организации гуманитарного коридора.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Святогорск Война России против Украины

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