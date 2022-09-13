Украина проводит военные учения на границе с Беларусью 13 сентября, 20:06 Военные учения Украины на границе с Беларусью (Фото:МВД Украины)

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях Північний Буревій 2022, которые проходят на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

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Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Военные учения Украины на границе с Беларусью / Фото: МВД Украины

Учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Белоруссии.



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