Украина проводит военные учения на границе с Беларусью

13 сентября, 20:06
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Военные учения Украины на границе с Беларусью (Фото:МВД Украины)

Военные учения Украины на границе с Беларусью (Фото:МВД Украины)

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях Північний Буревій 2022, которые проходят на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

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Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Военные учения Украины на границе с Беларусью (Фото: МВД Украины)
Военные учения Украины на границе с Беларусью / Фото: МВД Украины

Учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Белоруссии.

https://www.youtube.com/watch?v=XxvKE5LyS5I
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь МВД Украины Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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