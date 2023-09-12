Украина проведет переговоры с Венгрией и Румынией о языках нацменьшинств в украинских школах — Стефанишина 12 сентября, 14:24 Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Фото:Олександр Медведєв, NV)

Украина проведет переговоры с Венгрией и Румынией о получении образования на языках нацменьшинств в украинских школах для того, чтобы разблокировать переговоры о вступлении в Европейский союз.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, говорится в материале Financial Times.

Она отметила, что Украина также готова внести «дополнительные поправки» в правила среднего образования на языках меньшинств, в частности венгерском, но при условии достижения баланса с обучением на украинском языке.

Видео дня

Отмечается что этот вопрос стал самым большим потенциальным препятствием для начала официальных переговоров о членстве в ЕС с Киевом. Лидеры блока должны решить в декабре, начинать ли переговоры, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал наложить вето на процесс по правам меньшинств, обвиняя Киев в «венгрофобии». Официальные лица в Киеве и Брюсселе опасаются, что Орбан на самом деле не заинтересован в решении проблемы образования и использует это как повод для блокирования начала переговоров о вступлении.

«Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные правки [в закон], если это потребуется, но сначала нам нужно провести [двусторонние] переговоры», — сказала Стефанишина, комментируя предстоящие двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, которые пройдут на этой неделе с целью достижения соглашения по балансу обучения на украинском и языках меньшинств в средних школах.

Однако она отметила, что украинцев, принадлежащих к этническим меньшинствам, нужно также достаточно обучать на украинском языке для того, чтобы они могли продолжать образование или работать за пределами территорий, где проживают эти меньшинства.

Венецианская комиссия, совещательный орган по вопросам конституционного права при Совете Европы, также заявила, что Украина должна защищать языковые права русскоязычных.

Стефанишина ранее выражала уверенность, что ЕС не будет медлить с началом переговоров по этому вопросу. Европейская комиссия заявила, что Украина полностью выполнила два из семи критериев для начала переговоров: по свободе СМИ и судебной реформе. Он будет оценивать прогресс по другим пяти — правам меньшинств, антикоррупционным реформам, правилам борьбы с отмыванием денег, антиолигархическим законам и реформе конституционного суда.

В Украине есть десятки национальных меньшинств, в частности в Закарпатской области проживают около 80 тыс. этнических венгров. Защита их прав является одним из семи критериев реформ, которых требует ЕС перед тем, как начать переговоры о членстве.

