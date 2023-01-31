Украина проспала серийное производство ударных беспилотников — военный эксперт 31 января, 15:55 Беспилотник Горлица (Фото:ГП Антонов)

Военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов в интервью NV рассказал, что Украина так и не смогла вовремя наладить серийное изготовление ударных беспилотников.

«Что касается баражирующих боеприпасов, то с ними с самого начала была огромная проблема. К примеру, в 2016 году были попытки начать в Украине лицензионное производство польского ударного беспилотного авиационного комплекса Warmate. Насколько знаю, в Украине эти беспилотники даже доехали до испытательных полигонов. Но, к сожалению, тогда наши военные не смогли по достоинству оценить эффективность одноразовых боевых дронов. Преимущественно вопрос был в стоимости», – рассказал Жирохов NV.

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Военный эксперт отметил, что в то время в войне на Донбассе беспилотники использовали только в разведывательных целях, а на энтузиастов, пытавшихся что-то сбросить на врага с дрона «смотрели как на чудаков».

По его словам, сначала в Украине считали, что ударно-разведывательные комплексы беспилотников наше государство сможет производить самостоятельно, и завод Антонов даже приступил к разработке многофункционального беспилотного авиационного комплекса Горлица. Но это предприятие запросило на реализацию проекта значительные средства и слишком много времени, поэтому было решено закупить турецкий ударный оперативно тактический средневысотный БПЛА Bayraktar.

«Проблема как у ГП Антонов, так и у любых других отечественных производителей заключалась в том, что у нас нет аппаратуры защищенной связи с этими беспилотниками. Ведь необходимо обеспечить постоянное управление аппаратом, которое не глушили бы российские средства радиоэлектронной борьбы», — пояснил Жирохов.

Также он напомнил, что еще несколько лет назад преимущественно частные компании демонстрировали на выставке Оружие и безопасность перспективные образцы ударных дронов, которые предлагали ВСУ.

«Там также демонстрировался и легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher (Каратель), уже имеющийся на вооружении ВСУ», — привел пример военный эксперт.

Кроме того, Жирохов упомянул о полноразмерном макете перспективного ударного БПЛА Сокол-300, который КБ Луч продемонстрировало в 2020 году, и для завершения разработки которого на тот момент потребовалось два-три года. Он добавил, что если бы проект поддержало государство, возможно, его можно было бы завершить быстрее.

«Поэтому фактически можно сказать, что, к сожалению, серийное производство ударных беспилотников мы проспали. А вторая проблема состоит в том, что сейчас не можем это наверстать», — подытожил военный эксперт.

В конце декабря 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина планирует разработать ударные беспилотники для поражения вражеских дронов.



В начале декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства.

