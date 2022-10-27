Для борьбы с дронами. Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger — Foreign Policy 27 октября, 17:28 Комплекс Avenger установлен на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Фото:joint-forces.com)

Украина призвала США предоставить ей эффективные средства для защиты страны от ударов РФ иранскими дронами-камикадзе, сообщает Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне и Киеве.

Согласно его данным, в первую очередь речь идет о зенитно-ракетные комплексы Avenger.

Данные самоходные ЗРК ближнего действия, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

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В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС, а его система обнаружения является всепогодной, и за счет встроенного тепловизора замечает цели при любых условиях видимости.

В то же время американские журналисты считают, что, несмотря на запросы украинской стороны, ограниченная доступность Avenger может помешать администрации главы Белого дома Джо Байдена передать эти комплексы на нужды ВСУ.

Подобные вооружение необходимы Силам обороны, поскольку, не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, росийские войска приступили к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого РФ использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

На сегодняшний день в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.