Для борьбы с дронами. Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger — Foreign Policy

27 октября, 17:28
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Комплекс Avenger установлен на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Фото:joint-forces.com)

Комплекс Avenger установлен на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Фото:joint-forces.com)

Украина призвала США предоставить ей эффективные средства для защиты страны от ударов РФ иранскими дронами-камикадзе, сообщает Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне и Киеве.

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Согласно его данным, в первую очередь речь идет о зенитно-ракетные комплексы Avenger.

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Данные самоходные ЗРК ближнего действия, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

Видео дня

В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС, а его система обнаружения является всепогодной, и за счет встроенного тепловизора замечает цели при любых условиях видимости.

https://www.youtube.com/watch?v=MGo4nFXCLoo

В то же время американские журналисты считают, что, несмотря на запросы украинской стороны, ограниченная доступность Avenger может помешать администрации главы Белого дома Джо Байдена передать эти комплексы на нужды ВСУ.

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Подобные вооружение необходимы Силам обороны, поскольку, не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, росийские войска приступили к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого РФ использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

На сегодняшний день в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Вооружение ПВО ЗРК Война России против Украины дроны-камикадзе

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