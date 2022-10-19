«России будет сложнее». Украина продолжит освобождать свои территории зимой — генерал вооруженных сил США 19 октября, 14:44 Билборд с надписью «Родные, вы свободны» в освобожденном Купянске, 18 октября (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Генерал Вооруженных Сил США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что зимой Украина продолжит освобождать свои территории, а России будет гораздо сложнее, чем Украина, вести войну.

«Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, равно как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту», — сказал Петреус во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности 19 октября.

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Он подчеркнул, что у россиян очень много проблем — им не хватает не только вооружения, но даже теплой одежды. Также американский генерал отметил, что моральный дух российской армии очень низок.

«Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию столкновения», — сказал он.

По словам Петреуса, скорость украинского наступления будет зависеть, в частности, от того, как эта кампания будет распланирована и выполнена.

Ранее о том, что российским оккупантам зимой будет сложнее, чем Вооруженным силам Украины говорил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

А глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что уверен, что с наступлением холодов украинские защитники и защитницы продолжат освобождать Украину.

