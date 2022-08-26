«Инструмент давления». Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на начало обучения на оккупированных территориях

26 августа, 17:21
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Школа (Фото:Александр Лончак)

Школа (Фото:Александр Лончак)

Россия на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях угрожает отправить детей в детские дома, если родители не запишут их в школы.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Кремль использует образование как инструмент давления.

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Николенко призвал ЮНЕСКО немедленно отреагировать на этот инцидент.

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«Москва использует образование как инструмент подавления. Мы призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление», — заявил он.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1563162147374645257

26 августа глава Луганской ОВА сообщил, что Россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Школы МИД Украины Запорожская область Херсонская область Обучение Дети Война России против Украины

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