«Инструмент давления». Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на начало обучения на оккупированных территориях 26 августа, 17:21 Школа (Фото:Александр Лончак)

Россия на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях угрожает отправить детей в детские дома, если родители не запишут их в школы.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Кремль использует образование как инструмент давления.

Николенко призвал ЮНЕСКО немедленно отреагировать на этот инцидент.

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«Москва использует образование как инструмент подавления. Мы призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление», — заявил он.

26 августа глава Луганской ОВА сообщил, что Россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.

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