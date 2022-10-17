Украина призывает Иран немедленно прекратить поставки дронов РФ 17 октября, 20:19 Последствия удара РФ дронами по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В МИД Украины призывают Тегеран немедленно прекратить поставки дронов-камикадзе РФ.

В пресс-службе МИД Украины подчеркнули, что Россия продолжает совершать террористические акты против мирного населения и критической инфраструктуры Украины. В частности, используя боевые беспилотники иранского производства.

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«Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадали треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве», — говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркивает, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», — добавили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Европейского Союза с призывом наложить новые санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев.

С утра 17 октября страна-террорист Россия начала наносить удары по Шевченковскому району Киева. В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

После первой атаки возник пожар в нежилом здании, было повреждено несколько жилых домов. После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе ударили по жилому дому, произошел взрыв.

Инфографика: НВ

По состоянию на 15:55 известно о четырех погибших под завалами дома среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг, По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.