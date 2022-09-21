Украина призвала Финляндию закрыть границу с Россией 21 сентября, 21:18 Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Сегодня, 21 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.



Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от продолжающейся российской агрессии. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", - написал он.



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С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной, куда российские туристы могут въехать по суше.



12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документов;

увеличение времени оформления визы;

ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявляли, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.



ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.



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