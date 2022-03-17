Україна приєдналася до європейської енергетичної системи — що це означає 17 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Укрэнерго (Фото:Укрэнерго)

16 марта энергетическая система Украины официально завершила объединение с европейской и стала частью ENTSO-E. Что это изменит для страны.



Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал в своем телеграмм-канале объяснение того, что изменится в Украине с присоединением к европейской энергетической системе.

Украина не будет больше брать и не отдавать электроэнергию из сетей Беларуси и России.

"Энергетическая связь со странами еще со времен Советского Союза окончательно разорвана. Именно отсоединение произошло еще 24 февраля – в первый день войны. Тогда было запланировано тестовое отключение, чтобы испытать работу системы в изолированном режиме. Тест прошли на отлично. Вот только присоединяться к Беларуси и России уже было невозможно», – пишут в сообщении.

Поэтому Украина присоединилась к ENTSO-E раньше, чем планировалось – это должно было произойти через год. Война поменяла планы, европейские партнеры пошли нам на встречу и теперь не придется проводить еще одно тестовое подключение в июле.

"Теперь плечо Украине подставят европейские страны, а не страна-агрессор и не Беларусь, с территории которой враг наступает и обстреливает наши города. Украина может продавать и покупать больше электроэнергии у европейских партнеров, а со временем, после расширения трансграничных сетей, эти объемы еще больше возрастут", – пишут в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Теперь после завершения войны Украина сможет рассчитывать на европейские инвестиции в энергетику, кроме того, стабильность системы позволит активнее развивать возобновляемую энергетику.

ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая без учета Украины объединяет 43 оператора в 36 странах европейского континента. Организация была создана в июле 2009 года.

Интеграция объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E предусмотрена Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Вопрос расширения синхронной зоны ENTSO-E благодаря присоединению ОЭС Украины был поднят в 2005 г.

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