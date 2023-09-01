Из-за высокого уровня потребления. Украина принимала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС четыре дня подряд
Украина запросила аварийную помощь для энергосистемы (Фото:Matthew Henry | unsplash)
В четверг, 31 августа, НЭК Укрэнерго принимало аварийную помощь из энергосистем Румынии и Словакии. Это уже четвертый день подряд, когда Украина прибегает к таким мерам.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
Отмечается, что 31 августа, несмотря на снижение среднесуточной температуры почти на 5 °C, вечерний максимум потребления был всего на 3% ниже абсолютного летнего рекорда, который зафиксировали 29 августа. Общий объем аварийной помощи составил 600 МВт-ч.
Укрэнерго сообщает, что «это очень много» для энергосистемы, поскольку из-за повреждений и ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии ограничены.
Там напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом и используется в качестве последней и самой дорогой меры экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.
При этом в пятницу, 1 сентября, объем импорта электроэнергии из Словакии и Молдовы достиг 1300 МВт-ч. Экспорт отсутствует.
Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию.