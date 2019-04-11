Украина предоставила российскому оппозиционеру политическое убежище Сегодня, 17:17 797 Цей матеріал також доступний українською скрин видео #НАРОДОВЛАСТИЕ ВЯЧЕСЛАВ #МАЛЬЦЕВ / Youtube Иван Белецкий скрин видео #НАРОДОВЛАСТИЕ ВЯЧЕСЛАВ #МАЛЬЦЕВ / Youtube

Российский оппозиционер Иван Белецкий официально получил политическое убежище в Украине.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном на Youtube-канале российского оппозиционера, лидера движения Артподготовка Вячеслава Мальцева.

Фото: institutenp.com

"Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины. Прошел проверки [со стороны Службы безопасности Украины]… Украина предоставила полную защиту мне. Она обязуется меня не выдать в Россию, также ни одна страна, входящая в ООН, не имеет права выдать меня на территорию России", - сказал он.

По словам Белецкого, процедура получения статуса беженца длилась чуть более 11 месяцев. Через три года он получит право попросить о гражданстве Украины.

Белецкий сбежал из РФ в Украину в июле 2017 года после начала арестов членов групп Артподготовка и Новая оппозиция. В России ему вменяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Мещанский суд Москвы его заочно арестовал. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.