Украина предоставила российскому оппозиционеру политическое убежище
Российский оппозиционер Иван Белецкий
официально получил политическое убежище в Украине.
Об этом он рассказал в видеообращении,
обнародованном на Youtube-канале российского оппозиционера, лидера движения
Артподготовка Вячеслава Мальцева.
"Официально заявляю, что получил статус
беженца на территории Украины. Прошел проверки [со стороны Службы безопасности
Украины]… Украина предоставила полную защиту мне. Она обязуется меня не выдать в
Россию, также ни одна страна, входящая в ООН, не имеет права выдать меня на
территорию России", - сказал он.
По словам Белецкого, процедура получения
статуса беженца длилась чуть более 11 месяцев. Через три года он получит право
попросить о гражданстве Украины.
Белецкий сбежал из РФ в Украину в июле 2017
года после начала арестов членов групп Артподготовка и Новая оппозиция. В
России ему вменяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Мещанский
суд Москвы его заочно арестовал. Ему грозит до пяти лет тюремного
заключения.