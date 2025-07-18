Украина позволит иностранным компаниям, которые производят оружие испытывать его на передовой (Фото: Matti Blume / en.wikipedia.org)

Украина позволит иностранным компаниям, которые производят оружие , испытывать его на передовой войны против российского вторжения.

Об этом сообщила в четверг, 17 июля, украинская группа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1, пишет Reuters.

Согласно планам, компании будут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-тренинги по ее использованию, а затем ждать, пока украинские войска испытают ее и пришлют отчеты.

Реклама

«Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой», — сказал руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз в интервью Reuters на оборонной конференции в Висбадене, Германия.

Читайте также: Умеров объявил о старте программы совместного производства оружия в Украине и странах формата Рамштайн

Мороз сказал, что схема вызывает большой интерес, но не назвал ни одной компании, которая подписалась на ее использование, и отказался более подробно рассказать о том, как она будет работать и какие расходы будут связаны с ней, если таковые будут.

«У нас есть перечень приоритетов. Один из них — противовоздушная оборона: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против скользящих бомб», — сказал он.

Морские беспилотники, системы электронного профилирования на земле и передовые системы управления огнем также есть в списке самых приоритетных вооружений.

Brave1 — созданный правительством в 2023 году онлайн-хаб, где украинские оборонные компании могут искать инвестиции, а также где украинские военные подразделения могут заказывать вооружение.

В апреле во время эстонско-украинского оборонно-промышленного форума в Киеве заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин предложил иностранным партнерам испытывать свое оружие в условиях боевых действий.