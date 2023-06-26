Воздушные силы: Украина потеряла один самолет в июне. Но не 20, как говорят россияне 26 июня, 09:57 Украинский истребитель во время учений в Николаевской области в 2021 году (Фото:Air Force Command of Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS/File Photo)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в начале июня Украина потеряла на фронте один самолет, но не «20», как утверждает Россия.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, 26 июня.

По его словам, в своих сводках Россия «уничтожает» в месяц по 20 украинских самолетов, «а то и больше». Однако в этом месяце оккупанты сбили один.

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Игнат рассказал, что сейчас военная авиация выполняет задачи с десятков оперативных аэродромов, и результаты ее боевой работы довольно успешны.

«У врага, разумеется, „горит“. Неоднократно враг пытался за эти крайние две недели атаковать аэропорты. Это и Кропивницкий, и Днепр (атака ракетами Х-22), и Староконстантинов», — сказал спикер ВС.

Он добавил, что в Воздушных силах «прекрасно знают» о желании России уничтожить оружие и самолеты в Украине. Авиацию, говорит Игнат, рассредоточили: самолеты прячут и они продолжают выполнять задачи, совершая ежедневно десятки боевых вылетов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 314 самолетов и 308 вертолетов.