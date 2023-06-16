Украина построила и развивает надежную систему ПВО — Резников 16 июня, 01:31 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Украина благодаря помощи стран-партнеров смогла построить надежную систему противовоздушной защиты и продолжает ее усовершенствовать. Ожидаемые современные западные самолеты в будущем станут надежной составляющей ППО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Укринформ.



По словам главы оборонного ведомства, украинские защитники имеют наиболее развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.

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«Следующий уровень — это другие системы — Кротали, Гепарды, а также советские, которые мы все еще имеем, и вплоть до ручных ПЗРК, то есть системы разной дальности действия», — отметил он.

Министр также высказался о факте создания самолетной коалиции, что начинается с тренировки наших пилотов.

«Но мы уже точно знаем, что у нас будут самолеты, как часть противовоздушной обороны, говорит о том, что эта система продолжает развитие», — добавил Резников.

Также глава Минобороны рассказал, что во время встреч в Брюсселе, где состоялось 13 заседание в формате Рамштайн, прозвучали обязательства от стран-партнеров относительно продолжения обеспечения Украины необходимыми ракетами и системами запуска.

«Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним. Итак, ПВО у нас развивается. Сегодня я снова повторил партнерам, что противовоздушная оборона является первым приоритетом», — сказал он.