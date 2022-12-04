Украина постепенно получит от партнеров все необходимое для победы — Подоляк 4 декабря, 22:21 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина постепенно получит от международных партнеров всю необходимую помощь, включая бронетехнику, системы ПРО и средства для поддержки энергосистемы.



Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«У нас будут дальнобойные ракеты, у нас будет бронетехника в любом объеме, у нас будут и новейшие, и старые системы ПРО – их будет достаточно много, чтобы закрыть небо. У нас будут запасные части для трансформаторов для того, чтобы у нас была распределительная сеть и давала нам свет. У нас это будет. Но будет постепенно – это ключевое слово», – сообщил Подоляк.



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Он отметил, что мир должен переосмыслить свою роль и отказаться от осторожной позиции.

"И как только это произойдет, Украина достаточно быстро получит все необходимое для победы", - подчеркнул советник руководителя ОП.

