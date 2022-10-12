Восстановление городов как восстановление общества. Саммит мэров совместно с НВ проведет новую дискуссию о послевоенном будущем Украины

12 октября, 14:09
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20 октября состоится третья дискуссия по серии Восстановление городов как восстановление общества (Фото:Международный саммит мэров)

20 октября состоится третья дискуссия по серии Восстановление городов как восстановление общества (Фото:Международный саммит мэров)

Как городские головы будут определять приоритетность восстановления городов после победы? Сколько средств нужно на восстановление городов? Как мэры планируют возвращать в города людей? Как обеспечат рабочие места и безопасную инфраструктуру?

20 октября состоится третья дискуссия из серии Восстановление городов как восстановление общества, организованная Международным саммитом мэров ( WNISEF) совместно с НВ.

Видео дня

В рамках дискуссии состоится разговор с городскими головами о вызовах для каждого города, что должно стать приоритетом в восстановлении городов, как обеспечить человекоцентристость в послевоенных городах, и какую роль каждый город играет в восстановлении Украины.

В дискуссии примут участие:

Александр Сенкевич, городской голова Николаева

Анатолий Федорук, городской голова Бучи

Юрий Фомичев, городской голова Славутича

Сергей Сухомлин, городской голова Житомира

Модератор: Ирина Озимок, основатель Международного саммита мэров, руководитель Программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund.

Дата дискуссии — 20 октября, 16:00—18:00. Ее трансляция пройдет на сайте НВ.

Первые две дискуссии прошли 18 августа и 7 сентября с участием известных украинских урбанистов, архитекторов и экономистов. В ходе предыдущих дискуссий говорили об общих рамках восстановления, о тех принципах, вокруг которых стоит ( нужно) объединиться для восстановления, где найти финансирование и сколько средств нужно для восстановления Украины.

Прослушать разговоры можно по ссылке:

ПЕРВАЯ ДИСКУСИЯ

https://www.youtube.com/embed/yJN0bos1rMs
ВТОРАЯ ДИСКУСИЯ

https://www.youtube.com/embed/6eQz2Y0hg38
Редактор: Юлия МакГаффи

Теги:   Города послевоенное строительство

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