Восстановление городов как восстановление общества. Саммит мэров совместно с НВ проведет новую дискуссию о послевоенном будущем Украины
20 октября состоится третья дискуссия по серии Восстановление городов как восстановление общества (Фото:Международный саммит мэров)
Как городские головы будут определять приоритетность восстановления городов после победы? Сколько средств нужно на восстановление городов? Как мэры планируют возвращать в города людей? Как обеспечат рабочие места и безопасную инфраструктуру?
20 октября состоится третья дискуссия из серии Восстановление городов как восстановление общества, организованная Международным саммитом мэров ( WNISEF) совместно с НВ.
В рамках дискуссии состоится разговор с городскими головами о вызовах для каждого города, что должно стать приоритетом в восстановлении городов, как обеспечить человекоцентристость в послевоенных городах, и какую роль каждый город играет в восстановлении Украины.
В дискуссии примут участие:
Александр Сенкевич, городской голова Николаева
Анатолий Федорук, городской голова Бучи
Юрий Фомичев, городской голова Славутича
Сергей Сухомлин, городской голова Житомира
Модератор: Ирина Озимок, основатель Международного саммита мэров, руководитель Программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund.
Первые две дискуссии прошли 18 августа и 7 сентября с участием известных украинских урбанистов, архитекторов и экономистов. В ходе предыдущих дискуссий говорили об общих рамках восстановления, о тех принципах, вокруг которых стоит ( нужно) объединиться для восстановления, где найти финансирование и сколько средств нужно для восстановления Украины.
Прослушать разговоры можно по ссылке:ПЕРВАЯ ДИСКУСИЯ ВТОРАЯ ДИСКУСИЯ