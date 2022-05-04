«Отчаянно смелые». Какое будущее ждет украинцев после войны и как не попасть в ловушку победителя — интервью с футурологом 4 мая, 19:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Девочка, окутанная украинским флагом. Киев, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время полномасштабной войны, которую развязала Россия, Украина вынуждена была напомнить Западу, что такое европейские ценности, убежден генеральный директор Группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Война России против Украины — главные события 4 мая

В интервью Радио НВ футуролог объяснил, что на самом деле означают изречения «Где два украинца, там три гетмана» и «Моя хата с краю», а также рассказал, какое будущее ждет Украину и как не упустить наш шанс.

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— Вы утверждаете, цитирую: «Украина получила уникальный шанс стать не просто членом европейской семьи, Евросоюза или глобальной системы безопасности; но и быть лидером в создании нового мира. Это дерзко». А я вам говорю, что вы тоже сказали довольно дерзко. Что все это значит?

— Начнем с глубины копать — с ценностей, потому что они в основе формирования национальной идентичности, нации, ее стремлений и дальнейших действий. Именно ценности, которые мы называли европейскими, проявились в большей степени у украинцев. Украина вынуждена была напомнить западному миру и Европе, что же такое европейские ценности.

Мы с коллегами исследовали вопросы ценностей последние годы и сейчас увидели абсолютно четкое доказательство, что это не европейские ценности на самом деле, а ценности, присущие Украине и украинцам издавна. Украина имела модерные ценности еще десятки лет назад, однако они были скрыты: мы не базировали ни свои действия, ни даже свои стремления на этих ценностях.

Мы скрывали ценности далеко, заменяя их риторикой вроде «два украинца — три гетмана», «моя хата с краю», забывая, что все это на самом деле о другом. Об украинской смелости — потому что хата с краю означает, что ты всегда первым отвечаешь на вызовы, на агрессию в отношении твоей семьи, местности, общины. Три гетмана — это не о том, что мы не можем договориться, а о нашем самоуправлении; о том, что мы категорически не иерархизированное общество, а горизонтальное, инклюзивное.

Короче: все то, что называется европейскими ценностями, — это коренные украинские ценности. Украина напоминает Европе о смелости; о том, что за свободу мы должны и обязаны сражаться; что свобода — это не день, который отмечается раз в год как день независимости, а свобода — внутренний зов личности, общины, общества, государства; что самоироничность, способность не смотреть на себя слишком серьезно — это то, что совершенно четко отличает нас от, например, Российской Федерации. Человечность, которая может быть словами или стратегиями на Западе, в UNICEF или в декларациях ООН, в Украине превращается в искренность, в действия, в волонтерство, в совершенно другой подход.

Следовательно, ценности в основе, и Украина это показывает миру, а потому мир вдохновляется Украиной. Поэтому Украина может заявить всему миру о своем праве на участие в формировании архитектуры мировых порядка, безопасности и новых мировых институтов.

— Что мы тогда увидели с европейскими ценностями, на которые все время ориентировались? Вы упомянули ООН, UNICEF — это организации, которые многие десятилетия по крайней мере декларировали высочайшие ценности общества. Что с ними тогда не так?

— С декларациями — все так. А с действиями? А с возможностями? Ценности, это не только о декларациях, более того, ценности — это не о декларациях, а о внутренней системе мотивации, о том, что направляет наши действия.

Когда декларируются ценности антикоррупции, а на самом деле прагматические вопросы газа, купленных или ангажированных политиков в конечном счете приводят к отказу от принятия Украины в НАТО или в ЕС, отказу от газовых санкций, о чем это говорит? О том, что ценности декларативны, а на самом деле побеждает прагматический подход. В Украине же все наоборот: у нас постоянно декларируется наша несостоятельность; то, что мы не можем никак побороть коррупцию, а наконец, когда дело доходит до действий, оказывается, что мы больше ориентированы на то, чтобы давать, а не брать.

— Возможно, украинцы — это такие кризисные менеджеры, которые, если что-то случается, могут объединиться и дать отпор? А когда все становится лучше, то разобраться с коррупциейи, оказывается, не хватает смелости, способностей или желания? Может быть такаяа «система»?

— Абсолютно, но это не совсем система. За последние 30 лет был ли у нас медленный путь развития? Или мы [выстояли] три экономических кризиса или даже больше? Пережили ли мы бурные события, которые другие страны переживают раз в столетие? Украина пережила два или три Майдана; долгую войну и переживает ее сейчас; политические измены.

Поэтому я убежден, что вопрос в другом: мы слишком сильно верили в нашу несостоятельность, а после распада Советского Союза в тезис о братстве и о старшем брате. Мы слишком сильно верили, что у Украины не может быть чисто европейского пути, что мы должны искать какие-то промежуточные варианты, мы не могли определиться. В конце концов, простите, мы оказались слабыми — по поводу нашей способности рефлексировать, мыслить свободно и критически. Это вопрос не ценностей, а построения системы мышления. Мы не обучены принимать решения самостоятельно, но постепенно территориальные общины, ОСМД, безвиз делают свое дело и мы открываемся. И тогда ценности становятся основой для тех решений, которые принимает каждый украинец — и сейчас, и после нашей победы.

— Вы говорите, что Украина получила уникальный шанс стать частью европейской семьи, но возникает вопрос, как этот шанс не упустить. В 2004 и 2014 годах тоже был такой шанс, но его не использовали. Вы не согласны с этим?

— Согласен. Не только мы считаем ворон — и Европейский Союз тоже медлит, не предоставляя четких перспектив, побоявшись Российской Федерации. Все эти опасения как раз и привели к тому, что мы имеем сейчас, — усиление нашего общего с Европой врага. Упустим ли мы сейчас этот шанс? Я убежден, что нет. Не потому, что Европейский Союз не устанет от Украины, — устанет. Все получится не так быстро: это будет не 2023−2024 год, а дольше, возможно. Главное другое: есть точка невозврата.

Она не получилась в 2014 году — мало кто из украинцев действительно почувствовал войну, как чувствуем мы ее сейчас. Большое путешествие, которое должно было длиться 40 лет, было прервано войной и это ускорило формирование украинской нации.

Конечно, будет откат — нация позволит снова вернуться коррупционерам. К сожалению, действительно мы задержимся с европейской интеграцией из-за нашей внутренней неспособности сделать сильные, смелые шаги. Мы будем еще терпеть неделю-две, не дай Бог дольше, [председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила] Гетманцева, который будет создавать экономическую политику. Я убежден, что дело не в нем, а в тех решениях, которые воспринимаются обществом. Не хочу олицетворять зло в одном человеке, а хочу показать, что для нас очень важно изменить отношение к тому, как должна строиться экономика, она должна не увеличивать социальные стандарты, а прежде всего дать возможность развиваться предпринимателям, расти инновационным изобретателям и т. п.

То же в образовании: вопрос не в том, что делать с сотнями тысяч учителей, которые есть в стране, а в том, кого они производят в качестве наших новых человеческих ресурсов. Способны ли они мыслить? Если учитель не может создать пространство, где ребенок самообучается, хочет учиться и учиться мыслить, что это за учитель? Мы должны признать, что провалилась Новая украинская школа и начать с самого начала.

То же насчет культуры. Убежден, что [третий президент Виктор] Ющенко сделал скорее плохо украинской культуре, чем хорошо. Это не должно было быть возвращением в шароварщину, мы не должны были творить из себя нацию пострадавших. В первую очередь, мы должны были тогда, еще в 2004 году, сконцентрироваться не на Голодоморе и не на прошлом, а на будущем — на нашей воле, силе, реальной способности творить чудеса для мира.

— Какие выводы мы должны сделать сейчас? Какие шаги сейчас должны предпринять украинские власти? Я, честно говоря, пока ничего такого не вижу.

— Поскольку я нахожусь внутри процесса, то, конечно, вижу. Коммуницируется гораздо меньше, чем творится. Почему? Во-первых, Украина показала свое самоуправление и у нас нет на самом деле до сих пор какого-то четко определенного центра — человека, который сказал бы: «Я создаю эту новую программу восстановления и модернизации Украины». Около шести групп, работавших над этим. Мы также сделали свои предложения касательно Украины будущего.

Следующий шаг — появился указ президента, уже ссформированные группы, которые должны отвечать за создание программы восстановления. Но это маленький шаг, потому что на самом деле нужно делать тотальное перепрограммирование, превращение нашего государства в совершенно другое — компактное, сервисное, эффективное, с новой государственной службой и новыми принципами.

Нам нужна принципиально новая экономика — мы уже не можем финансировать то, что финансировали до сих пор. В этом году будет вдвое меньший бюджет собран, и, соответственно, мы от чего-то должны отказываться, уже сейчас продумывать это, не затягивая пояса. С другой стороны, мы должны стать открытыми для мира, привлекательными для иностранных инвесторов — понятными, прозрачными, чтобы они не заставили нас в рамках плана Маршалла выполнять их модели и идеи. [Мы должны] предложить им такую новую Украину, в которую они захотят отдавать деньги не просто на восстановление, а на настоящую модернизацию всего: инфраструктуры, экономики, городов, образования.

— Но ведь это невозможно, пока идет война. Все, о чем вы говорите, возможно после войны.

— Мне кажется, это наша большая ошибка. Я говорил об этом [пятому президенту Петру] Порошенко в 2014—2015 годы.

Убежден, что Россия продолжает войну и свои планы против Украины до тех пор, пока верит, что она может ментально вернуть Украину в империю. А это означает нашу неготовность заявить и смело и сильно показать наши необратимые изменения прямо сейчас.

Мне кажется, что мы не можем сейчас откладывать все только на «после победы». После победы будет много и социальных, и ментальных проблем. Это будет ловушка победителя. Мы [после победы] должны изменить наше отношение к президенту с безусловной поддержки, которая есть сейчас, на рациональный прагматический подход взаимодействия действующей власти с гражданским обществом и тотального контроля над действиями власти. Тогда все будет совершенно иначе устроено. Но мы должны сейчас договориться о картинке будущего, о плане действий, привлечь наших международных партнеров.

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