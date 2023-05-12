Украинская жизнь в ритме восстановления после войны и участие женщин в этом процессе 12 мая, 09:43 Партнерский проект коллаж НВ

Украинский Женский Конгресс — это платформа, объединяющая активных лидерок и лидеров мнений, которые не только разделяют принципы равенства, но и приобщаются к продвижению гендерной политики в Украине.

Мы пообщались с пятью такими людьми, чтобы узнать, каким именно, по их мнению, будет участие женщин в непростых процессах восстановления нашей страны после войны.

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Народный депутат Мария Ионова поделились с нами своим собственным видением этих процессов.

Фото: Мария Ионова, народный депутат

— Какой, по вашему мнению, будет роль женщин в процессе восстановления Украины, если говорить о внутриполитических процессах на национальном и местном уровнях?

— Во время войны мы увидели, насколько активно меняется роль женщин в общественно-политической жизни нашей страны. Очень много трансформаций произошло на уровне государства. Мы уже забываем, что в Украине было более 400 профессий, запрещенных для женщин, и мы это отменили. А в секторе обороны были запрещены некоторые должности для женщин, если они военные, и мы это тоже отменили на государственном уровне.

Такие же динамичные изменения происходят и в секторе изменений законодательства в отношении домашнего насилия. Мы приветствуем ратификацию Стамбульской конвенции в нашей стране: именно этот документ помогает странам бороться с дискриминацией женщин и насилием против них.

Главное — не потерять этот ритм, потому что данная проблематика будет ухудшаться, если у нас ухудшится уровень демократии. Это все взаимосвязанные вещи.

По моему мнению, сегодняшняя ситуация в нашей стране явно демонстрирует способность женщин влиять на все внутриполитические процессы на национальном и местном уровнях. И те новые роли, которыми наши женщины овладели во время войны, должны быть полностью реализованы в процессе восстановления. Главное — понимать, что привычная «авторитарная махина» ни к чему хорошему не приведет.

— Что именно станет залогом действенного участия женщин в процессах безопасности и восстановления стабильного мира после окончания войны?

— По моему мнению, все эти процессы будут происходить снизу вверх. Пока что на уровне государства процессы, касающиеся равенства прав мужчин и женщин, проходят достаточно медленно. Впрочем, война, идущая в Украине, их ускоряет.

Если говорить о региональном уровне, то женщины здесь активно самоорганизуются, и после войны главной задачей станет возможность не потерять эту способность. Экспертное мнение женщин может ускорить решение многих вопросов.

Мы понимаем, что маскулинность из-за войны усилились, но чрезвычайно важно, чтобы голос женщин на разных уровнях звучал.

Да, мировая ситуация в этом смысле тоже ухудшилась, но, по моему мнению, именно в нашей стране возможности женщин сейчас открываются в своей полной силе.

При формировании различных рабочих групп и комитетов в процессе восстановления нашей страны будет важно, чтобы женщины-лидеры присутствовали там. Этот гендерный фокус чрезвычайно важен.

В этом смысле проблемой номер один является то, что в нашей стране нет свободы слова, ведь информационное пространство полностью контролируется со стороны государства. Если она появится, то это существенно повлияет на процессы гендерного равенства и на все коррупционные и антикоррупционные составляющие. Мы за это и боремся, чтобы не стать Беларусью или Россией.

Именно поэтому публичность играет большую роль в решении всех вопросов, касающихся восстановления нашей страны.

И давайте не забывать о роли женщин в миротворческих процессах на разных уровнях: как показывает опыт, это реальный плюс. Поэтому мы должны уже привлекать женщин к принятию решений, понимая, что всеми процессами восстановления должны заниматься настоящие профессионалы своего дела. И это необходимо осознавать каждой женщине, которая будет задействована в восстановлении Украины.

Мы также пообщались с украинской правозащитницей и главой Центра гражданских свобод Александрой Матвийчук.

— Лозунг Центра гражданских свобод, который вы возглавляете, звучит вдохновляюще: «Права человека и восстановление справедливости — это основа мира в мире». Какие шаги по восстановлению справедливости вы планируете предпринять после окончания войны в смысле отстаивания прав украинских женщин?

Фото: Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод

— Война России против Украины имеет ценностное измерение. Путин начал вооруженную агрессию не в 2022, а в 2014 году. Тогда Украина получила шанс на демократическую трансформацию после успеха Революции Достоинства. Мы до сих пор боремся за свое право сбросить власть Кремля и вернуться в европейское цивилизационное пространство. В этом пространстве человек и его права защищены. Женщины в Украине не требуют чего-то экстраординарного. Они требуют просто быть признанными людьми со всеми правами, которые людям принадлежат. Наша задача на пути к евроинтеграции — изменить законодательство и практику, и прежде всего отношение общества к этому просто факту.

— Какую роль будут играть украинские женщины, с вашей точки зрения, в восстановлении страны после окончания войны?

— Нас отличает от России и то, что украинские женщины во время полномасштабной войны играют ключевую роль в различных сферах. Женщины служат в Вооруженных силах Украины, принимают политические решения, координируют волонтерские инициативы, документируют военные преступления. Женщины на передовой этой борьбы между свободой и демократией. Потому что смелость не имеет пола. Важно, чтобы женщины не потеряли позиций после войны, когда надо будет восстанавливать разрушенную страну. Потому что, как показывает международный опыт, именно женщины ставят в приоритете всех процессов восстановления человека.

Своей точкой зрения с нами поделилась Марина Хонда, заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

— С начала полномасштабной войны украинские женщины активно включились в противостояние агрессии. Расскажите, пожалуйста, о примерах лидерства украинских женщин в столице, которые вы увидели в вашей работе в течение года войны?

Фото: Марина Хонда, заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий

— У меня недавно была встреча с президентом Метрополии Большого Парижа, и он сказал такую фразу: «Украинские женщины по своей силе духа — невероятные!» Наши женщины показали всему миру, на что они способны. Наша женщина привыкла бороться всю жизнь за свою семью, за выживание, за доход. В то же время с начала полномасштабной войны украинские женщины начали выполнять многие мужские функции, ведь среди людей, которые сейчас защищают нашу страну, большинство — мужчины. А женщины остались в сфере ЖКХ, в Киевском метрополитене, в медицинских учреждениях, в социальной сфере. Именно они взяли на себя функции, присущие не только женщинам, но и мужчинам. Плюс каждая такая женщина несет ответственность за свою семью. Фактически эта колоссальная нагрузка, которая упала на женщину, мобилизовала многих к невероятным вещам. И эта мобилизация нашла свое проявление в волонтерском движении, когда психологи объединились для помощи людям. Когда владелицы торговых сетей и небольших кафе объединились для того, чтобы накормить людей в то время, когда были закрыты магазины. Лично мне писало большое количество женщин, которые имели небольшие точки продажи одежды и были готовы отдать свой товар и завезти его тем, кому это было нужно. А общественные организации объединились для помощи детям, особенно детям с инвалидностью, чтобы помочь их эвакуации. Женское лидерство нашло свое проявление именно в принятии быстрых решений, и это была абсолютно понятная коммуникация между властью, общественностью, бизнесом. Женщины взяли на себя ответственность и четко выполняли все эти задачи, и это было достойное проявление женского лидерства на всех уровнях. Эта война сместила пределы и границы гендера и показала, что женщины и мужчины абсолютно равны. Наши украинские женщины в очередной раз это доказали своими действиями и решениями.

— А как насчет восстановления страны — как уже сейчас заложить основы, чтобы местные женщины-лидеры были активно вовлечены в процессы послевоенного восстановления?

— Думаю, что после нашей победы акценты отношения к возможностям женщин будут изменены. Не будет необходимости доказывать большое количество вещей, касающихся гендерного равенства. Нашей стране придется переписать планы внедрения гендерного равенства, потому что наши женщины стопроцентно доказали свои права на любую профессию, которую они хотят иметь. После победы мне бы очень хотелось, чтобы мы не потеряли эти достижения по активной социальной позиции женщин во всех сферах жизни. Сейчас мы имеем уникальный шанс для нашей страны, и главное — не потерять его. Консолидация украинских женщин должна оставаться такой же. «Я могу, я знаю, я сделаю!» — именно этот лозунг должен быть у тех женщин, которые хотят активно участвовать во всех процессах восстановления нашей страны.

Эту тему обсудили мы и с Марчином Валецки, директором Национального демократического института в Украине.

— Война существенно изменила украинских женщин. Какой, с вашей точки зрения, будет их роль, когда начнется процесс восстановления нашей страны?

Фото: Марчин Валецки, директор Национального демократического института в Украине

— Когда мы говорим о восстановлении Украины после войны, важнейшей вещью является то, что все эти процессы должны происходить инклюзивным путем, прежде всего — в управлении и власти. И важно понимать, что украинские женщины должны получить реальную возможность не только влиять на эти решения, но и принимать их. То есть женщины должны стать лидерами, которые непосредственно будут влиять на все процессы управления восстановлением страны.

Когда состоятся следующие выборы, необходимо сохранить определенный прогресс последних лет. Сейчас мы видим, что во власти женщины представлены равноценно. А во время следующих выборов необходимо повысить количество женщин для увеличения их вовлеченности во все процессы.

Именно поэтому НДИ в Украине нацелен сотрудничать с женщинами в партиях, с женщинами, которые представляют власть, ради того, чтобы все они стали двигателем восстановления.

Например, такие платформы, как Украинский Женский Конгресс, могут активно способствовать этому процессу, и это касается не только восстановления, но и процесса вступления в ЕС. То есть все процессы евроинтеграции должны проходить при условии гендерного равенства.

— Увеличится ли влияние женщин после войны в Украине на политические процессы?

— На самом деле это чрезвычайно сложный вопрос, и здесь есть много вызовов. Победа в войне будет победой более инклюзивной демократии в войне.

После окончания войны вернутся женщины, которые служили в рядах ВСУ, и здесь важно не потерять это лидерство в гуманитарной сфере и политической жизни, прежде всего — на местах, в гражданском обществе.

Важно восстанавливать Украину в режиме позитивных изменений и замечать, что женское лидерство — это важная часть украинской победы. То есть нужно помогать женщинам на всех уровнях быть замеченными, ценить их вклад и направлять их деятельность в политической, экономической и социальной сферах ради того, чтобы не потерять потенциал таких женщин.

Именно поэтому НДИ будет активно работать с ветеранками, чтобы поддержать их в долгосрочной перспективе. Главное — плодотворно сотрудничать с центральной и местными властями, а также с общественными и международными организациями.

Я уверен, что Украина после войны станет сильным государством, которое базируется на условиях гендерного равенства.