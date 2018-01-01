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Украина попросила западных соседей усилить пограничный режим

Сегодня, 11:29
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Украинские пограничники обратились к западным коллегам с просьбой усилить погранконтроль на своих участках границы

Фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал попросил пограничников стран, с которыми Украина граничит на западе, усилить пограничный режим.

Об этом Цигикал заявил в интервью телеканалу UA:TV, отвечая на вопрос о ситуации на западной границе.

"Я подписал письма практически всем руководителям пограничных ведомств стран, с которыми мы граничим: Словакия, Венгрия, Польша, Румыния... Мы попросили, чтобы руководство пограничных структур этих стран усилило пограничный режим со своей стороны, чтобы мы проводили совместные мероприятия… Поскольку часть наших подразделений мы отправляем для усиления на восток, то немножко ослабляем систему охраны на западе", - цитирует Цигикала Интерфакс-Украина.

По словам главы ГПСУ, на западном участке госграницы также осуществляется усиленная работа по проверке людей, которые пересекают границу.

"Мы понимаем, что из Европы заезжают те же россияне или граждане других стран, которые могут работать на спецслужбы РФ", - пояснил глава ведомства.

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Ранее Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет из-за военного положения.

С 26 ноября в 10 областях Украины, граничащих с Россией, действует режим военного положения из-за агрессии РФ в Керченском проливе и захвата россиянами украинских моряков.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Теги:   Петр Цигикал Госпогранслужба Украины

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