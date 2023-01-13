Убийца баллистических ракет. Италия решила передать Украине батареи ЗРК SAMP/T — СМИ 13 января, 20:00 ЗРК SAMP/T (Фото:Минобороны Франции)

Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать, в том числе, баллистические ракеты, сообщает RID.

По данным издания, «зеленый свет» был дан в последние два-три дня по указанию премьер-министра Джорджии Мелони.

Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных — учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE — и некоторых политиков в правительственном большинстве.

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Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло «сильное давление со стороны Вашингтона».

«Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из „кусочков“ итальянской системы и „кусочков“ французской системы», — говорится в материале.

Батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеет ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности).

Инфографика: NV

8 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что новый пакет итальянской военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, находится на стадии доработки.

27 октября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T для защиты неба от атак российских оккупантов.