Весомый аргумент в переговорах. Эксперт — о том, нужно ли Украине тактическое ядерное оружие и как его получить 9 июня, 22:12 Получение ядерного оружия усилило бы позиции Украины в переговорах с РФ, считает Олег Жданов (Фото:Alamy via Reuters)

Военный эксперт Олег Жданов считает реалистичным размещение тактического ядерного оружия на территории Украины.

Фактически сегодня Договор о нераспространении ядерного оружия уже не действует, считает военный эксперт Олег Жданов. Поэтому, по его мнению, теоретически Киев может подписать соглашение с любой ядерной страной или со странами НАТО и позволить им разместить на территории Украины военную базу с расположением на ней тактического ядерного оружия стран-членов Североатлантического альянса. Лучшим вариантом размещения такого оружия Ждавно считает восточные регионы страны возле границы с РФ. «Так будет и для нас безопаснее, и для России более угрожающе», — предполагает эксперт.

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В то же время вероятность получения Украиной тактического ядерного оружия может стать весомым аргументом в переговорах с Россией, что может заставить последнюю принять украинские условия завершения войны. «Возможно, с одной стороны, это выглядит как силовой шантаж. Но с другой стороны, может стать для нас более сильной переговорной позицией», — убежден Жданов.

Напомним, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Но решение об использовании ядерного оружия остается за командованием РФ.



9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещать свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси после 7−8 июля.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым читайте здесь.