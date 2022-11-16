Украинцы получат преимущество в условиях зимы — генерал Ходжес

16 ноября, 16:25
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По мнению генерала Бена Ходжеса, зимой у украинских военных будет преимущество перед россиянами (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

По мнению генерала Бена Ходжеса, зимой у украинских военных будет преимущество перед россиянами (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ выразил мнение, что в условиях зимы украинцы получат преимущество.

«Я думаю, что украинцы получат преимущество и в условиях зимы, они лучше экипированы, чем российская армия, которая не только не имеет средств защиты, боевого духа, но и нормального руководства», — сказал Ходжес НВ.

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15 ноября посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс допустила, что зимой паузы на фронте может не быть. А министр обороны этой страны Бен Уоллес заявил, что зимой она усилит поддержку Украины.

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По данным британской разведки, наступление зимы внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил. В частности, нежелание сражаться ночью усугубит нехватка приборов ночного видения.

Световой день сократится до менее 9 часов в день, что сократит число наступлений и сделает более стабильными линии обороны.

Средняя высокая температура снизится с +13 градусов в период с сентября по ноябрь до нуля в период с декабря по февраль. Военные без зимней одежды и укрытий с большой долей вероятности могут пострадать от ран. Кроме того, окно «золотого часа», в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое.

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Зимняя погода принесет увеличение количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Каждый из этих факторов создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск, а также для техобслуживания.

11 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters заявил, что зимой активность боевых действий снизится, и Украина использует это время с максимальной выгодой.

По мнению аналитика Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, зимой российская армия будет переходить к стратегической обороне, а украинская армия будет стараться не дать ей это сделать.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Зима Война в Украине Бен Ходжес Российско-украинская война Война России против Украины

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