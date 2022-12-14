«Преодолено последнее препятствие». Украина получит французский ЗРК Mamba — СМИ 14 декабря, 15:00 ЗРК SAMP/T Mamba (Фото:Минобороны Франции)

Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку ЗРК Mamba (SAMP/T), сообщает Challenges.

Журналисты указывают, что последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину, похоже, решены.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Газета отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставок этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.

«Кажется, что это последнее препятствие было преодолено», — отмечает издание.

Комплекс SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.



Каждая самоходная пусковая установка комплекса на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 оснащена 8 ракетами-перехватчиками Aster-30 в транспортно-пусковых контейнерах, которые перед пуском переводят в вертикальное положение. Также в комплекс входит многофункциональная РЛС Thompson-CSF ARABEL с фазированными антенными решетками.



8 ноября агенство Reuters cо ссылкой на неназванного представителя правящей коалиции Италии сообщило, что Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, который включает различные системы ПВО. В частности, в него должны войти и Mamba.

13 декабря ряд американских изданий, в том числе телеканал CNN, а также газеты New York Times и Washington Post сообщали, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

Официальный представитель Пентагона подтвердил Голосу Америки эту информацию.

Решение должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего под документом поставит подпись президент Джо Байден.