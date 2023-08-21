F-16 для Украины. Игнат объяснил, как истребители способны изменить ход событий на фронте 21 августа, 10:51 Истребитель F-16 в Нидерландах, который может получить Украина (Фото:Piroschka van de Wouw/Reuters)

Истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте в Украине, преимущество ВСУ в небе станет ключем к успеху на фронте.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Вы отметили, что мы теперь выигрываем сразу эту войну. Ну сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего, преимущество в воздухе на оккупированных территориях», — пояснил он.

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Игнат подчеркнул, преимущество в воздухе — это «ключ к успеху на земле».

Он отметил, что наличие западной авиации и ее присутствие вблизи линии фронта позволит российской авиации быть не такой активной.

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На момент комментария Игнат уточнил, что на данный момент на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8−9 российских истребителей. Они сбрасывают авиабомбы и пускают авиационные ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что с F-16 на вооружении у Украины оккупантам не удастся это делать.

Передача F-16 Украине

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также идут учения.





Инфографика: NV