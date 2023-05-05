Уже выполняют боевые задачи. В Украину доставили первые три радара, на которые собрали деньги в Литве 5 мая, 12:35 Первые радары уже развернуты в Украине, Литва передаст еще 13 в ближайшее время (Фото:Blue/Yellow for Ukraine/Facebook)

В Украину доставили первые три радара, на которые собирали средства в Литве во время акции для помощи ВСУ в борьбе с оккупационной армией РФ.

Как сообщили на странице организаторов акции Blue/Yellow for Ukraine в Facebook, они уже развернуты на своих участках для проведения операций.

«Первые три радара добрались до Украины и развернуты на своих участках операций. Другие радары готовятся к отправке, документы в порядке», — отметили там.

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Организаторы акции также заявили, что пока не могут разглашать дополнительную информацию из-за «крайне деликатной ситуации с ПВО в Украине».

В начале текущего года в Литве запустили акцию по сбору средств для приобретения 16 радаров для выполнения боевых задач украинской армией.

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В марте украинских военных обучили, как пользоваться такой техникой. Отмечается, что радары будут использовать для предупреждения жителей и сохранения критической инфраструктуры.

Один из организаторов акции по сбору средств Йонас Охманас рассказал, что радары работают по израильской технологии. О ее продаже удалось договориться через Литву.

