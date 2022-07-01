Цезарь на стороне ВСУ. Как работает лучшая французская гаубица против оккупантов — видео

1 июля, 14:40
Франция отправила Украине шесть САУ Сaesar (Фото:Скриншот видео НВ)

Франция отправила Украине шесть САУ Сaesar (Фото:Скриншот видео НВ)

Украина получит от Франции дополнительные шесть самоходных установок Сaesar. Оружие позволяет поражать цели на расстоянии 20 км.

Некоторые типы снарядов позволяют увеличить дальность поражения до 40 км. Сaesar может развивать скорость по пересеченной местности до 50 км/ч, что вдвое быстрее российской САУ Акация.

Видео дня

Ранее Украина получила 12 единиц этой же артиллерии, а президент Эммануэль Макрон обещал увеличить поставки данного оружия.

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Министер ВС Франции уточняет, что такая техника необходима, чтобы военные могли быстро передвигаться в районах, которые находятся под вражеским обстрелом.

Как украинские военные работают с оружием нового поколения — смотрите в видео НВ:

https://www.youtube.com/embed/fFRr-OnDdso
Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Артиллерия САУ Эммануэль Макрон Война России против Украины

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