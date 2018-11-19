Украина получила предложение от США по фрегатам Oliver Hazard Perry - командующий ВМС

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал, что Киев получил от США предложение о передаче фрегатов Oliver Hazard Perry.

В интервью 5 каналу Воронченко сказал, что США готовы передать Украине те фрегаты, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах.

"Они нам нужны, но такого типа корабли нужны перспективы. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить", - сказал он.

По словам командующего ВМС, ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа и его ремонта стоит примерно 25 миллионов долларов.

"Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от всего его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Киев и Вашингтон ведут дискуссии по поставкам нового оборонительного оружия.