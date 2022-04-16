Украина получила около $924 миллионов от людей и корпораций из разных уголков мира — Ермак

16 апреля, 13:22
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За 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи (Фото:Радио Свобода)

За 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи (Фото:Радио Свобода)

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Сумма благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти 924 млн долларов, средства продолжают поступать.

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Об этом сообщили в ОП.

По словам главы Офиса президента и по совместительству главы штаба по гуманитарным и социальным вопросам Андрея Ермака, больше всего средств поступило из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

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«Они идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах», — отметил Ермак.

Так, в Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрано более 310 млн фунтов стерлингов. Свои взносы внесли королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

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Во Франции 8 млн евро собрало местное телевидение благодаря благотворительному концерту французских звезд, а первая леди Французской Республики Брижит Макрон передала 1 млн евро.

Отмечено, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи. Было закуплено продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Гуманитарная помощь Благотворительность Украина Офис президента Украины

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