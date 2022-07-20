Вплоть до адресов. Украина получила огромный массив данных об оккупантах, причастных к зверствам в Буче

20 июля, 15:58
Среди полученных материалов — документация «для служебного пользования» (Фото:Центр сопротивления)

Среди полученных материалов — документация «для служебного пользования» (Фото:Центр сопротивления)

Украина получила персональные данные российских захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.

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Среди материалов, оказавшихся в распоряжении Центра национального сопротивления:

  • фотографии;
  • паспорта;
  • служебные удостоверения;
  • адреса и фото мест жительства захватчиков;
  • финансовая служебная документация и прочее.
https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/pfbid0G8hrK4jXh2R5ez7hV4MibhEuTRare87fCnHPM9AokmTHd2wyn565T76dY6za47Adl
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления
Центр сопротивления
Фото: Центр сопротивления

«В настоящее время уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И теперь Центр сопротивления начинает серию публикаций о том, какие именно данные получены. Начать можно с персональных документов. Их достаточно много, здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении или техпаспортах на машины», — рассказали в ЦНС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Документы Буча Военные облигации Военные преступления Война России против Украины

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