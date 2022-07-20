Вплоть до адресов. Украина получила огромный массив данных об оккупантах, причастных к зверствам в Буче 20 июля, 15:58 Среди полученных материалов — документация «для служебного пользования» (Фото:Центр сопротивления)

Украина получила персональные данные российских захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.

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Среди материалов, оказавшихся в распоряжении Центра национального сопротивления:

фотографии;

паспорта;

служебные удостоверения;

адреса и фото мест жительства захватчиков;

финансовая служебная документация и прочее.

Фото: Центр сопротивления

Фото: Центр сопротивления

Фото: Центр сопротивления

Фото: Центр сопротивления

Фото: Центр сопротивления

Фото: Центр сопротивления

«В настоящее время уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И теперь Центр сопротивления начинает серию публикаций о том, какие именно данные получены. Начать можно с персональных документов. Их достаточно много, здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении или техпаспортах на машины», — рассказали в ЦНС.

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