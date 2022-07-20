Вплоть до адресов. Украина получила огромный массив данных об оккупантах, причастных к зверствам в Буче
Среди полученных материалов — документация «для служебного пользования» (Фото:Центр сопротивления)
Украина получила персональные данные российских захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.
Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края России.
Среди материалов, оказавшихся в распоряжении Центра национального сопротивления:
- фотографии;
- паспорта;
- служебные удостоверения;
- адреса и фото мест жительства захватчиков;
- финансовая служебная документация и прочее.
«В настоящее время уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И теперь Центр сопротивления начинает серию публикаций о том, какие именно данные получены. Начать можно с персональных документов. Их достаточно много, здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении или техпаспортах на машины», — рассказали в ЦНС.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.