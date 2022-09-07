Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе — Пентагон 7 сентября, 19:59 Западное вооружение (Фото:19fortyfive.com)

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defence News.

Он подтвердил, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их модернизировали и переоборудовали на автомобили.

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«История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования… Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами», — отметил Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

7 сентября издание CNN со ссылкой на трех источников сообщило, что минобороны США разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, включая как минимум пять лет после окончания войны России против Украины.

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