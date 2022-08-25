Испания передала Украине батарею ПВО, бронированные машины и снаряды 25 августа, 13:30 Какие именно системы ПВО Испания передала Украине, не уточняется (Фото:blueshoewhotwo/flickr.com)

Испания отправила в Украину свою военную помощь для противостояния российской агрессии.

Как сообщает El Pais, речь идет о технике и противовоздушном вооружении.

В частности, поставки включают в себя батарею ПВО, для защиты от российских ракет и авиации, а также 20 бронированных машин, 75 паллет со снарядами для артиллерии и 1000 тонн дизеля стоимостью около 2,5 миллиона евро.

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«Это твердое обязательство, которое развивалось с начала этой войны. Все это время наша страна не прекращала отправку материалов для законной защиты украинского народа», — заявили в Минобороны Испании.

Кроме того, на случай «срочного запроса» подготовлен груз из 30 тысяч единиц зимней военной формы для украинских защитников, на случай, если война затянется еще на полгода.

В свою очередь посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев отметил, что Киев также рассчитывает на поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов.

«Я не могу сказать, что мы удовлетворены или что мы получаем все, что может предоставить Испания. Процесс не простой, но мы работаем, и мы очень благодарны», — подчеркнул он.

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