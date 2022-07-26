Германия передала Украине РСЗО MARS-II 26 июля, 16:47 Кроме MARS-II, Украина получила от Германии зенитки Гепард и гаубицы PzH 2000 (Фото:mil.in.ua)

Министерство обороны Германии передало Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II в качестве военной помощи для защиты от российской агрессии.

Об этом во вторник, 26 июля, заявила глава ведомства Кристине Ламбрехт.

По ее словам, украинские военные получили также три самоходных артиллерийских установки, а в сентябре в дополнение к ним немецкая оборонка поставит противоартиллерийский радар Кобра.

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О каких именно САУ идет речь, Ламбрехт не уточнила, однако ранее Германия и Нидерланды передали Украине 12 Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, накануне ВСУ получили первые три самоходные зенитные установки Гепард из 15 обещанных Берлином.

Инфографика: НВ

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