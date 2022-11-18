Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2

18 ноября, 11:58
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Словакия передала Украине уже семь гаубиц Zuzana 2 (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала Украине уже семь гаубиц Zuzana 2 (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала Украине еще одну самоходную гаубицу Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в своем Twitter.

По его словам, это уже седьмая гаубица, переданная украинской армии.

«Уже 7-я Zuzana 2 была доставлена в Вооруженные силы Украины и готова защищать невинные жизни», — добавил Надь.

Видео дня

https://twitter.com/JaroNad/status/1593481634740809730

В июне Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм САУ.

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2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.

Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Словакия Военная помощь Война России против Украины Zuzana 2

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