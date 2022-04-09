Раньше его отправляли в Сирию. Украине поставили 220 тысяч ампул антидота к химическому оружию — WSJ 9 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Среди медикаментов, которые Direct Relief отправила в Украину, 220 тысяч ампул антидота к химическому оружию (Фото:Direct Relief via Facebook)

Гуманитарная организация Direct Relief заявила, что выполнила запрос Минздрава Украины на поставку около 220 тысяч ампул препарата, который можно использовать для смягчения последствий применения химического оружия, сообщает Wall Street Journal.



Издание ссылается на заявление Direct Relief, согласно которому организация отправила партию в Украину в начале этой недели со своего фармацевтического склада в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

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«Direct Relief отправляет это лекарство с твердой надеждой на то, что атака, требующая его использования, никогда не произойдет», — заявила Алисия Кларк, директор Direct Relief по фармации и клиническим вопросам.

Ранее компания Direct Relief распространяла препарат среди сирийских медицинских работников после того, как в 2017 году они подверглись нападению с применением нервно-паралитического газа зарина и других химических веществ.

Препарат, который называется атропин, может повысить частоту сердечных сокращений и помочь уменьшить секрецию слизи в легких или дыхательных путях человека. Он может остановить последствия отравления некоторыми нервно-паралитическими агентами, если его применить достаточно быстро.

Накануне сообщалось, что американские врачи, спасавшие людей в Сирии после применения Россией химического оружия, поделились практическим опытом с львовскими медиками и передали нужные для этого случаи лекарства и защитные средства.

Врачи Захар Шахлоул, Кондрад Фишер и Джеквис Бересс провели обучение по лечению последствий поражений химическим оружием для десятков медиков из Львова. Кроме того, они собрали и привезли в Украину 167 чемоданов необходимых медикаментов и защитных средств.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский опровергал фейки российской пропаганды, подчеркивая, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

На Совбезе ООН, который созвала Россия якобы из-за разработки биологического оружия в Украине, Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия могла созвать заседание, чтобы заложить основу для собственного применения биологического или химического оружия в Украине.

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