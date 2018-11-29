Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев

Госпогранслужба Украины приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранцев.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ВВС Украина.
Там добавили, что с четверга, 29 ноября, пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане Украины.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - подчеркнули в ГПС.
Там добавили, что ограничения буду действовать в рамках военного положения.
"Особое внимание при контроле уделено группе риска", - рассказали пограничники.
В первую очередь, речь идет о гражданах России.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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