Украина подписала соглашение о механизме гражданской защиты — глава МВД 20 апреля, 20:01 Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Украина подписала с Евросоюзом соглашение о механизме гражданской защиты. Это соглашение разрабатывалось в последние полгода, она касается формирования общей среды безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, выступая на Международном саммите городов и регионов, сообщает Суспільне.

Он подчеркнул, что это еще один шаг к ЕС.

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«Данный договор открывает для Украины двери в большую семью Европейского Союза. Это делает нас полноценными участниками системы международной координационной помощи и реакции на любые последствия чрезвычайных событий. Как в странах Евросоюза, так и в нашем государстве», — сказал Игорь Клименко.

Министр также озвучил некоторые сведения. В частности, по его словам, спасатели за время полномасштабной войны России против Украины спасли 4 тысячи украинцев, а также достали из-под завалов более тысячи погибших.

«Из под завалов извлекли 1700 граждан, погибших во время российских атак. Спасатели ликвидировали 15 тысяч пожаров, которые произошли из-за обстрелов россиян», — сказал Игорь Клименко.

Клименко добавил, что обсуждался вопрос гуманитарного разминирования территорий Украины.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза является крупнейшей в мире системой оказания международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. Она включает различные ресурсы и формы помощи от 28 стран-членов и ряда стран-кандидатов на вступление в ЕС. Присоединение к МЦЗ ЕС позволит Украине и полноценно использовать все инструменты и программы Евросоюза для развития национальной системы гражданской защиты и привлечения помощи.