Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ. Действительно ли есть улучшения

Украина незначительно улучшила свои позиции в рейтинге свободы СМИ. Об этом свидетельствует ежегодный отчет правозащитной организации Репортеры без границ. В нем отечество находится на 101 месте из 180 позиций. По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на одну позицию, набрав 31 балл. В 2017 году состояние свободы слова в стране оценили в 33 балла. Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100: чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова. Об этом подробнее в сюжете Радио НВ.

Индекс работы СМИ Репортеры без границ рассчитывают из таких параметров, как условия работы журналистов, самоцензура, полная защита и институциональная прозрачность, многообразие медиа и их независимость. В этом году рейтинг возглавила Норвегия. До 10 стран, где свобода слова оценивается высоко, вошли Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.

В организации отметили тяжелую ситуацию со свободой прессы в Европе. В отчете отмечается, что в этих странах участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительства и ведущих политиков. Среди 5 стран, позиции которых в рейтинге ухудшились, занимает Мальта (65 место), Чехия (34), Словакия (27), а также Сербия (76). Ухудшилась ситуация в США. С приходом к президентства Трампа, эта страна продолжает падать в рейтинге. Сейчас она находится на 45 месте.

В Турции и Египте журналистов регулярно обвиняют в терроризме, а нелояльных к власти представителей СМИ наказывают.

В РФ усилилось давление на независимость СМИ, а в Китае - цензура. Отмечается, что в Польше журналисты тоже начали чувствовать давление. Последнюю строчку в рейтинге заняла Северная Корея.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что Репортеры без границ неоправданно улучшили рейтинг Украины, о чем отметил в комментарии НВ.

"В Украине есть системная безнаказанность за преступления в отношении журналистов и давление со стороны политиков", - подытожил журналист.

Ситуация с ухудшением свободы слова в Европе связана с так называемым "правым ренессансом", когда политики используют популистские лозунги, пояснил в комментарии НВ медиаэксперт Института массовой информации Роман Кабачий. По его словам, государства Восточной Европы начали вмешиваться в работу собственных СМИ и общественных вещателей.

"За короткий промежуток времени можно общественного вещателя превратить в государственного. Это выглядит, как в Советском Союзе. Частные медиа начинают подражать общественным вещателям. Частные медиа должны держать планку и не поддаваться тенденциям СМИ", - отметил эксперт.

В рейтинге самой опасной страной мира для работы журналистов была признана Сирия. В прошлом году там были убиты 13 журналистов из-за своей профессиональной деятельности.