В сентябре 2025/2026 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — почти 109 тысяч тонн, что в 4,5 раза превышает августовский показатель. Об этом сообщил экономист Виктор Галасюк.

Из них в страны ЕС было отгружено 92 тысячи тонн, или 85% от общего экспорта. Это рекорд для этого географического направления. До того, в июле-августе, основной объем рапсового масла в ЕС экспортировала Кения. Украина тем временем продолжала отгружать необработанные семена рапса.

«Вдумайтесь: Кения додумалась, что лучше делать масло, чем просто семена продавать за границу. А у нас проводились большие общественные дискуссии и до сих пор проводятся: что лучше? Давайте подумаем, посоветуемся. Зачем производить, не лучше ли поставлять необработанное сырье? Это же свободный рынок, это же кому-то надо, мы будем кормилицей Европы. Это же неплохая роль быть кормилицей Европы, правда? » — сказал Галасюк.

Он пояснил, что завоевать лидерство в экспорте рапсового масла удалось именно благодаря 10% пошлине — идея сработала. По сути, пошлина стала налогом на экспорт необработанного агросырья. После ее введения больше агропроизводителей стали продавать семена на внутреннем рынке: загружать перерабатывающие заводы в Украине, увеличивать объемы внутренней переработки.

«Здесь нет никакой большой математики или экономики. Это здравый смысл — перерабатывать сырье в продукцию с добавленной стоимостью», — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, 16 июля 2025 года Верховная Рада ввела для зернотрейдеров экспортную пошлину на соевые бобы и семена рапса в размере 10%. Производителей продукции ограничения не коснулись. Деньги, полученные от пошлины, направляют в фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2 сентября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.