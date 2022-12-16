Уверенность в победе. Главные цифры из большого ежегодного социологического опроса украинцев — о чем они говорят 16 декабря, 07:45 Украинцы не сомневаются в успехах ВСУ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Социологическая группа Рейтинг в девятнадцатый раз провела комплексное исследование оценок изменений в различных сферах жизни, ожиданий и надежд граждан Украины. В частности выяснилось, что две трети опрошенных ожидают, что 2023 год будет лучше предыдущего, число оптимистов по сравнению с прошлогодними данными возросло примерно вдвое.



НВ приводит наиболее яркие цифры соцопроса.

Как обстоят дела?

По состоянию на конец 2022 года более 82% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, только 7% — что в неправильном. 11% затрудняются с ответом. «Оценка направления как правильного доминирует во всех регионах и возрастных группах», — отметили социологи.

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При этом еще в феврале 2022-го 67% респондентов были убеждены, что Украина движется в неверном направлении, противоположного мнения придерживалось 25%. С середины марта число оптимистов стало преобладать, максимум был достигнут в октябре (86% против 6%).

Сейчас тотальное большинство (97%) уверено, что Украина сможет отразить нападение России. Абсолютно убеждены в этом 75% украинцев (максимум за весь период изучения общественного мнения), 21% — «скорее уверены».

Отвечая на вопрос «Каким будет 2023 год по вашим ожиданиям?» 65% высказались за то, что он станет лучше нынешнего; 12% сказали, что ничего не изменится, 16% полагают, что ситуация ухудшится.

На вопрос «Смотрите ли вы в 2023 год с оптимизмом или с пессимизмом?» 89% (!) ответили, что с оптимизмом. В прошлом году так думали 74%. Пессимистов сейчас только 6%. Наибольший показатель зафиксирован в центральном регионе (93% оптимистов).

Социологи также поинтересовались, изменилась ли уверенность людей в будущем. Для 38% она улучшилась, для 34% не изменилась, только для 22% ухудшилась. В 2018 и 2021 годах о неуверенности в завтрашнем дне говорило больше половины респондентов.

А что в политике и экономике?

За год значительно больше положительных оценок было зафиксировано относительно политической ситуации в Украине, говорят в группе Рейтинг. 20% респондентов заявили, что она «значительно улучшилась», 37% — что «скорее улучшилась». В декабре 2021-го в общей сложности тех, кто заметил улучшение политической ситуации, было 12%, а в декабре 2018-го — 6%.

При этом существенное улучшение экономического положения Украины в 2022 году было замечено лишь 6% опрошенных, 81% считает, что с экономикой стало хуже. В прошлом году эти показатели составляли 8% и 70% соответственно. «Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения», — указывают исследователи.

Очень высокие показатели наблюдаются в оценке обороноспособности страны (90%) и международного имиджа Украины (86%).

В сфере свободы слова и демократии половина опрошенных не почувствовали изменений, 34% считают, что здесь ситуация улучшилась, 12% — что ухудшилась.

Ситуация в борьбе с коррупцией не изменилась для 46%, улучшилась — для 22%, ухудшилась — для 17%.

Цены, здоровье, качество жизни

Преимущественно как неблагоприятную люди воспринимают ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%), возможности найти работу (ухудшилась для 72%) и качества образования (ухудшилось для 55%).

Качество медицинского обеспечения и жилищно-коммунальных услуг не изменилось почти для половины опрошенных, улучшилось — для 12% и 8% соответственно, ухудшилось — для 23% и 41% соответственно.

Впрочем, за год оценка стоимости основных товаров и лекарств почти не изменилась, а индексы качества услуг ЖКХ и медицинского обеспечения даже возросли, констатировали в Социологической группе Рейтинг.

Ухудшение материального положения семьи отметили более 60% респондентов, треть заявила об отсутствии изменений, об улучшении — только 4%.

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Опрос проводился 21—22 ноября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Выборочная совокупность — 1000 человек, выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.