«Если перейдем в контрнаступление». Экс-глава Минобороны прокомментировал сроки окончания войны
Пророссийские боевики на бывшей боевой позиции украинских вооруженных сил под Светлодарском, 25 мая (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
Экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк в интервью НВ заявил, что если война затянется на год или больше — это будет очень негативный сценарий.
«Потому что фактор усталости будет главным. И в военной плоскости, и в политической, в экономической, в социальной, в медийной
На уточняющий вопрос, продлится ли война до конца года Загороднюк ответил:
«До конца этого года, если мы перейдем в массированное контрнаступление, то, фактически, затяжной войны не будет. Мы выиграем, когда поймаем этот момент и не дадим врагу возможности прийти в себя, восстановиться».
Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью НВ рассказал, что у Росси хватит боеприпасов примерно на 90 дней, после чего у нее начнутся проблемы с производством, так как комплектующих не хватает из-за санкций.
По его мнению, при высокой интенсивности боев, пауза в боевых действиях может возникнуть уже в середине августа из-за проблем с боеприпасами у оккупантов.
При этом Рустамзаде отметил, что прогнозировать окончание войны очень трудно, так как она «стала классической долгой войной третьего поколения, когда страны воюют с привлечением большого контингента военнослужащих, на долгой линии фронта, воюют артиллерией, имеют мотивацию воевать долго» и «ее результат уже не определяется исключительно успешными военными кампаниями».
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