Капитуляция за сутки. Генерал Кривонос жестко ответил на военно-политический шантаж Кремля 12 июля, 16:11 Сергей Кривонос (Фото:Kryvonos Serhii via Facebook)

Украина победит в войне против России, несмотря на попытки Кремля шантажировать Киев угрозами, требованиями капитуляции и попытками «дожать» украинское руководство.

В этом уверен генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

В интервью украинской журналистке Елене Трибушной он прокомментировал недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что война якобы может быть завершена до конца суток, если Украина сложит оружие и капитулирует.

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«Они пытаются таки дожать Украину, все же это военно-политический шантаж, — оценил такие заявления Москвы Кривонос. — Когда мне задавали вопрос, что бы вы ответили, я сказал достаточно жестко и могу повторить: [пусть] идут они в задницу со своими предложениями. Мы победим в этой войне! Вопрос времени и вопрос цены, но все равно победим мы».

В то же время он призвал не недооценивать силы РФ. «Они прилагают максимум усилий, у них есть ресурсы, не нужно недооценивать врага. Не надо его бояться, но нужно четко понимать, что их военно-технический потенциал на данном этапе выше, - напомнил генерал ВСУ. — У них значительно более низкая мотивация, но они все равно продолжают доминировать за счет преимущества в средствах огневого поражения, разведки, противовоздушной обороны, в авиации, потому что война — это не только личная человеческая храбрость, это, в первую очередь, техническая составляющая войск".

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