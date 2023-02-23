Если увеличить и ускорить помощь, у Украины будет решающая победа быстрее, чем через год — Риши Сунак 23 февраля, 19:57 Украине нужно предоставить правильный тип поддержки, чтобы у нее была возможность вытолкнуть со своей территории Россию (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, во время интервью с украинскими журналистами, среди которых был и корреспондент NV, выразил мнение, что у Украины будет решающее преимущество на поле боя быстрее, чем через год, если ее партнеры увеличат и ускорят военную помощь.



На вопрос о том, что произойдет с поддержкой Украины, если война будет продолжаться еще больше года, Сунак ответил:

«Я бы не хотел, чтобы война продолжалась. В субботу [18 февраля Сунак выступал на Мюнхенской конференции по безопасности], я сказал нашим партнерам, что мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украины. Я верю: если это сделать, у украинцев будет решающее преимущество на поле боя быстрее».

Видео дня

Премьер Великобритании подчеркнул, что Украине необходимо предоставить правильный тип поддержки, чтобы у нее была возможность не только защищать свою территорию, но и вытолкнуть из нее Россию.

«Ваша армия очень храбро сражается и показала, что это возможно. И именно поэтому Великобритания и другие страны оказывают все большую поддержку Украине и делают это быстрее. Ракеты дальнего радиуса действия именно часть этой поддержки», - добавил он.

23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

