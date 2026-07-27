АЗС в прифронтовых регионах могут получить статус критической инфраструктуры

Автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины могут включить в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит усилить их защиту и обеспечить стабильную работу.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита после выездного оперативного совещания в Сумской области.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась возможность присвоения АЗС в прифронтовых районах статуса объекта критической инфраструктуры, что позволит направить дополнительные ресурсы на их защиту.

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Также областным военным администрациям поручили совместно с общинами увеличить финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об экипажах беспилотных авиационных комплексов и мобильных огневых группах.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что местные власти совместно с представителями сетей автозаправочных станций согласовали меры по физической пассивной защите объектов.

Он также опроверг информацию некоторых СМИ о якобы полном отсутствии работающих АЗС на трассе между Харьковом и Полтавой. По словам Синегубова, эти сообщения не соответствуют действительности, а дефицита топлива в области нет.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире телеканалов Эспрессо и Slawa.TV сообщил, что из-за российских обстрелов в Харьковской области уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, на маршруте Харьков — Полтава фактически не осталось возможности заправиться.

17 июля украинская разведка предупредила, что российским оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспортной инфраструктуре в прифронтовых районах и приграничье Украины. В частности, об ударах по заправкам сообщалось в Житомире, Сумах, Чернигове и других регионах.

Из-за масштабных потерь стационарных заправочных комплексов в результате российских атак Кабинет министров пока отложил идею разрешить работу передвижных АЗС; вместо этого стационарные комплексы будут менять режим работы.