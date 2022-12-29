Украина планирует разработать ударные беспилотники для поражения вражеских дронов — Федоров 29 декабря, 05:23 Украина закупила беспилотники типа Fly Eye (иллюстративное фото) (Фото:@cheneymediaproductions/pexels)

Украина закупила около 1400 беспилотников. Подавляющее количество — для разведки, чтобы разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет AP.



Федоров сказал, что Украина закупила беспилотники типа Fly Eye — небольшой беспилотный летательный аппарат, используемый для разведки и наблюдения за полем боя.

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«Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, — это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели», — заявил министр.

Он спрогнозировал «больше миссий с ударными беспилотниками» в будущем, но не прибавил деталей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства.