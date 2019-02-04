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Украина планирует приобрести у Франции более 20 кораблей для пограничников

Сегодня, 15:45
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ГПСУ

Петр Цигикал

Украина планирует закупить 22 французских патрульных корабля для усиления морской охраны в акватории Азовского и Черного морей.

Об этом в интервью 5 каналу заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную ее защиту", - заявил главный пограничник Украины.

По словам Цигикала, эти шаги направлены на создание в Азовском и Черном морях мобильной группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять правоохранительные функции и противодействовать вооруженной агрессии РФ на начальном этапе.

Напомним, что после захвата Россией украинских моряков и трех кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направления для отражения возможной агрессии России.

Теги:   Черное море Азовское море Госпогранслужба Украины Петр Цигикал

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