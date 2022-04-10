Украина перестанет признавать белорусские дипломы и школьные аттестаты
Кабмин (Фото:НВ)
Кабмин Украины в субботу, 9 апреля, денонсировал договор с Беларусью, чью территорию Россия использовала в качестве плацдарма для вторжения, о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званий.
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К таковым относятся дипломы вузов, техникумов и школьные аттестаты.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Беларусь и Украина подписали денонсированное соглашение еще в 1998 году. Им страны признали эквивалентность документы об образовании друг друга. Белорусские аттестаты и дипломы можно было использовать для поступления в вузы и устройстве на работу.
Кроме того, Кабмин 9 апреля денонсировал договор с Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.
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