Нашли болевые точки. ВСУ перехватывают стратегическую инициативу в нанесении ракетных ударов — эксперт 2 августа, 12:51 Зарево пожара после удара ВСУ по складу оккупантов в Скадовске (Фото:Кадр видео Суспільне Херсон)

РФ может ударить по кораблям с украинским зерном — эксперт, что удар по Скадовску свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу в нанесении ракетных ударов.



«Снижение их боекомплекта и, конечно, уничтожение живой силы, а также умелые, искусные удары по железнодорожным полотнам свидетельствуют о том, что большая стратегическая инициатива в части нанесения ракетных ударов потихоньку переходит к украинцам», — сказал Черник.

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По его словам то, что Украина научилась «бить боекомплект» оккупационных войск снижает артиллерийское влияние на линии фронта, а сегодняшняя война на 95% - война артиллерии.

Эксперт отметил, что удар по Скадовску подтверждает, что у ВСУ есть HIMARS и MRLS 270 и боеприпасы к ним, которые могут работать на больших расстояниях.

«Можем говорить о том, что не только боеприпас на 70 км, а надеемся, что уже есть боеприпасы и на 84. Напомню, что эта установка может иметь в своей комплектации и на 164 км (между прочим, больше, чем Точка-У), и даже до 300. Хотя, думаю, до 300 мы на этот момент еще не получили. Смена огневых ракурсов, так правильно будет на военном языке, является демонстрацией нашей силы и то, что мы нащупали по-настоящему болевые точки нашего противника, подчеркиваю, болевые точки», — отметил Черник.

31 июля в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

1 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил в эфире телемарафона, что ВСУ накануне уничтожили очередной склад боекомплектов и военной техники возле Скадовска, которую оккупанты привезли из Крыма.

Он отметил, что на Херсонском направлении более двух недель назад произошел перелом ситуации благодаря поставкам западного оружия, в частности HIMARS.



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