Украина передала в Международный суд доказательства преступлений России в Крыму
Прокуратура Автономной Республики Крым передала в Международный уголовный суд доказательства преступлений России против граждан Украины на оккупированной территории полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
Новая информация касается депортации и незаконного лишения свободы украинских граждан, в частности выдворение 23 человек, которые на законных основаниях прибыли и находились на территории Крыма.
Все 23 гражданина были признаны виновными в административном правонарушении и по решению местного оккупационного суда получили наказание в виде штрафа и принудительного административного выдворения "за пределы РФ".
До выполнения решения о выдворении лица должны были находиться в Центре временного содержания иностранных граждан - на территории РФ в Краснодарском крае. Однако из-за временной остановки работы Керченской переправы, оккупационная власть решила ночью в кузове грузовика вывезти задержанных граждан на КПВВ Каланчак.
"Указанные действия можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности..." - отметил представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Андрей Андросов.
Он добавил, что выдворение граждан Украины может быть рассмотрено как незаконное перемещение и незаконное лишение свободы.
В целом, в Международный суд было передано более 700 страниц доказательств совершения преступлений оккупационными властями на территории полуострова.
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.
Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.