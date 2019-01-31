Украина передала в Международный суд доказательства преступлений России в Крыму Сегодня, 17:46 367 Цей матеріал також доступний українською EPА Международный уголовный суд в Гааге EPА

Прокуратура Автономной Республики Крым передала в Международный уголовный суд доказательства преступлений России против граждан Украины на оккупированной территории полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Новая информация касается депортации и незаконного лишения свободы украинских граждан, в частности выдворение 23 человек, которые на законных основаниях прибыли и находились на территории Крыма.

Все 23 гражданина были признаны виновными в административном правонарушении и по решению местного оккупационного суда получили наказание в виде штрафа и принудительного административного выдворения "за пределы РФ".

До выполнения решения о выдворении лица должны были находиться в Центре временного содержания иностранных граждан - на территории РФ в Краснодарском крае. Однако из-за временной остановки работы Керченской переправы, оккупационная власть решила ночью в кузове грузовика вывезти задержанных граждан на КПВВ Каланчак.

"Указанные действия можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности..." - отметил представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Андрей Андросов.

Он добавил, что выдворение граждан Украины может быть рассмотрено как незаконное перемещение и незаконное лишение свободы.

В целом, в Международный суд было передано более 700 страниц доказательств совершения преступлений оккупационными властями на территории полуострова.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.