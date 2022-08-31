Миссия МАГАТЭ в Украине. Международным экспертам передали список показателей для проверки на ЗАЭС 31 августа, 11:53 Миссия МАГАТЭ в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина передала экспертам МАГАТЭ перечень технических показателей безопасности, которые важно проверить во время визита на ЗАЭС.

Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.

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Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

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